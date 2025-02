Truffe, incontro in chiesa con i carabinieri nel Napoletano

Furti in appartamento e truffe agli anziani: incontro in chiesa. È quello promosso dai carabinieri della stazione di Trecase, che ieri hanno incontrato la comunità di Boscotrecase per fornire consigli utili, in particolare agli anziani, su come difendersi da ladri e truffatori. L'incontro si è svolto nella chiesa Ave Gratia Plena di don Antonio Balzano. Si è trattato di un'importante occasione per sensibilizzare i cittadini, soprattutto le fasce più deboli, sulle strategie di tutela e sicurezza personale. Da ciò che si apprende, l'iniziativa si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio volta a prevenire e reprimere anche i furti in abitazione.

A tale riguardo, il comando provinciale di Napoli ricorda ai cittadini alcuni consigli che possono essere utili nel non cadere nelle truffe: diffidare dalle apparenze, prestare attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, ricordarsi che il solo tesserino non basta, occorre limitare la confidenza al telefono e su internet, evitare di farsi distrarre.





