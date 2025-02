Trasporti: con Eav e Vaimoo servizio eBike in altre 2 città

Il sistema di bike sharing elettrico operato da Vaimoo in collaborazione con Eav si estende anche a Pompei e Scafati. Inaugurato il servizio di noleggio di biciclette elettriche già attivato nei mesi scorsi a Torre del Greco, servizio che prevede a regime la copertura di diversi comuni fino a Sorrento già serviti da Eav, mettendo a disposizione degli oltre 450.000 cittadini un totale di 330 eBike in 67 stazioni virtuali.

Il progetto, che non ha costi per dalle amministrazioni coinvolte, è stato finanziato dall'Ente Autonomo Volturno con i contributi ministeriali per la promozione della Sharing Mobility, ricevuti attraverso la Regione Campania. Eav, a sua volta, ha affidato la gestione a Vaimoo (parte di Angel Holding) grazie ad un avviso pubblico. "Il progetto di mobilità urbana - si legge in una nota - mira a integrare i servizi di trasporto pubblico di Eav con il nuovo bike sharing, offrendo un'alternativa che riduce il traffico e incentiva l'uso di mezzi di trasporto sostenibili nei comuni coinvolti".

Il piano tariffario promosso da Vaimoo, grazie all'integrazione con Eav, prevede importanti scontistiche sull'utilizzo del servizio di bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio dell'Ente Autonomo Volturno. "Con questa iniziativa - spiega Carmine Lo Schiavo, sindaco di Pompei - vogliamo offrire a cittadini e turisti un'alternativa di mobilità ecologica, pratica ed efficiente, che permetta di godere delle bellezze della nostra città in modo rispettoso per l'ambiente. La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto ma un simbolo di benessere, sostenibilità e qualità della vita. Con il bike sharing incentiviamo un nuovo modo di spostarsi, riducendo il traffico, migliorando la qualità dell'aria e promuovendo uno stile di vita più sano. Invito tutti a salire in sella e a pedalare insieme per una Pompei sempre più verde, smart e vivibile".

"Un servizio - aggiunge il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti - che inserisce il nostro territorio in un percorso turistico-economico più ampio, a vantaggio di cittadini, turisti e lavoratori pendolari. Il bike sharing ci consente, inoltre, di poter sperimentare una mobilità ecologica alternativa in un contesto urbano che ha bisogno di un recupero funzionale e soprattutto di essere messo in rete per esigenze di viabilità, alla luce dei nuovi flussi turistici che possono determinare una nuova economia per il nostro territorio".

"Il progetto di Sharing Mobility, dopo i dati incoraggianti registrati di Torre del Greco, si estende anche a Pompei e Scafati - dichiara Umberto De Gregorio, presidente dell'Ente Autonomo Volturno - Siamo orgogliosi che le istituzioni locali stiano portando avanti, insieme a noi, questo progetto di sostenibilità, attraverso un sistema di trasporto integrato bike-treno. La partecipazione di altri due comuni importanti come Pompei e Scafati aumenta in modo considerevole l'opportunità di trasporto sostenibile per la nostra regione".

"Siamo entusiasti di estendere il servizio a Pompei e Scafati dopo i primi risultati positivi a Torre del Greco - conclude Matteo Pertosa, fondatore di Vaimoo - Con Eav promuoviamo una mobilità multimodale e sostenibile, collegando diverse città della Campania. Ci auguriamo che le nostre eBike, 100% made in Italy, vengano accolte con lo stesso entusiasmo dimostrato a Torre del Greco e in altre città di Puglia, Basilicata, Abruzzo e Piemonte, permettendoci di espandere il progetto e offrire un'opzione di trasporto più sostenibile e accessibile per residenti e turisti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA