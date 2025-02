Raid in municipio, rubati server e computer nell'Avellinese

Raid nella notte nella sede del comune di Pago Vallo Lauro, in provincia di Avellino. I ladri hanno portato via i server degli uffici comunali ed un computer portatile. Dopo aver forzato una porta-finestra, si sono introdotti all'interno prendendo di mira anche la cabina di regia del sistema di videosorveglianza. Il furto è stato denunciato da un impiegato comunale. Indagini sono in corso da parte degli agenti del Commissariato di Lauro che hanno effettuando i rilievi e stanno lavorando sulle possibili tracce lasciate.



