Nasce la Scuola Campana delle Arti Perfomative

Ispirata alla Juilliard School di New York, nasce NAP Napoli Arts Performing, la Scuola Campana delle Arti Performative con laboratori e masterclass in diverse discipline dello spettacolo. Il progetto, programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi Regione Campania e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) attraverso Scabec, è stato presentato alla stampa da Carlo Morelli, presidente dell'associazione culturale Ad Alta Voce ETS e direttore artistico NAP Napoli Arts Performing; Gianni Simioli, speaker radiofonico, direttore artistico di rassegne musicali e talent scout; Nazzareno Nazziconi, produttore e discografico; Vittorio Sodano, make up & special effects designer, due volte nomination all'Oscar per i film "Apocalypto" di Mel Gibson e "Il divo" di Paolo Sorrentino.

Rivolta alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 35 anni, NAP Napoli Arts Performing si pone l'obiettivo di fornire ai talenti del territorio una formazione interdisciplinare nelle arti e mestieri dello spettacolo, proponendosi come una factory di eccellenza per la formazione di figure professionali dello spettacolo, che individui e coltivi i giovani del nostro territorio, in cui le competenze trasversali si traducano in reali possibilità di crescita e opportunità lavorative, aggiungendo alle materie di studio strettamente artistiche, la formazione in ambito manageriale e imprenditoriale del music business, in modo che il futuro artista sia edotto anche sui caratteri tecnici diventando decision maker del proprio percorso artistico-musicale.

La partecipazione ai laboratori e alle masterclass è gratuita e per poter accedere alla Scuola Campana delle Arti Performative, gli aspiranti allievi devono presentare domanda tramite la piattaforma www.napacademy.it, compilando il form di partecipazione e inviandolo all'indirizzo mail segreteria@napcademy.it, insieme a un curriculum artistico di massimo una pagina, lettera motivazionale di massimo 300 parole e video di presentazione della durata compresa tra 3 e 5 minuti che dimostri le competenze nella disciplina scelta. Le domande di partecipazione alle audizioni devono essere inviate entro e non oltre le 17.00 del 13 marzo.

Le audizioni si terranno presso la Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi 1, sede della Scuola Campana delle Arti Performative, nei giorni 15, 16, 29 e 30 marzo. I laboratori inizieranno il 2 aprile e proseguiranno fino al 30 giugno, con una pausa estiva nei mesi di luglio e agosto e la ripresa delle lezioni il 15 settembre. Le masterclass inizieranno l'ultima settimana di maggio. Il Teatro Politeama sarà sede di alcune rappresentazioni di fine corso. Il percorso prevede la partecipazione di massimo 60 allievi, suddivisi nelle classi laboratorio. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, con orari articolati tra le 14.30 e le 20.00.

I laboratori proposti sono otto: Big Band Pop - docenti Vittorio Riva, Carlo Morelli, Paolo Convertito; Canto - docenti Carlo Morelli e Luigi Nappi; Composizione e produzione musicale - docenti Carlo Morelli, Antonio Spenillo, Salvo Vassallo e Giuseppe Spinelli (99 Posse); Movimento scenico - docente Chiara Barassi; Teatro - docenti Carlo Caracciolo, Diego Sommaripa, Salvatore Totaro e Lino Volpe; Music Business - docenti Denise Morelli, Antonio Pizzo, Gianni Simioli, Pier Paolo Petino e Salvatore Piedimonte; Scrittura creativa - docenti Gennaro Marco Duello e Lino Volpe; Arte Visuale - docente Lino Volpe. Gli allievi che frequenteranno i laboratori di canto e teatro parteciperanno a workshop nello studio di registrazione Marekà di Francesca Prattico.

Le masterclass, aperte agli allievi di NAP Napoli Arts Performing ma anche a chi non è iscritto ai corsi (fino a esaurimento posti), vedranno il coinvolgimento di Gigi De Rienzo (Big Band Pop); Michele Iosia, Pierapaolo Guerrini, Maurizio Martellini, Lighea e Luigi Saccà (canto e composizione musicale); Nazzareno Nazziconi, Roberto Vecchi, Maurizio Martellini, Sergio Cerruti e Antonio Tortolano (Music Business); Samuel Peron (Movimento scenico); Rosalia Porcaro, Eduardo Tartaglia, Daniele Gramiccia, Alessandro Derviso (Teatro e Scrittura creativa); Gianni Simioli (radio); Vittorio Sodano (Make Up & Special Effect Design). Durante l'anno accademico saranno annunciati personaggi nazionali e internazionali del mondo della musica, del cinema, del teatro e del giornalismo, ospiti delle masterclass.

NAP Napoli Arts Performing - Scuola Campana delle Arti Performative non è solo un percorso formativo professionale ma anche un'opportunità concreta di lavoro. Carlo Morelli, oltre a scegliere i docenti dei laboratori e i protagonisti delle masterclass e a organizzare il percorso di studio, ha anche immaginato una possibilità di ingaggio per gli allievi che seguiranno la scuola con successo. Il primo partner coinvolto è MSC Crociere, che offrirà alle ragazze e ai ragazzi un ingaggio a bordo delle navi. Presente all'incontro con la stampa, il vice presidente Sud Europa MSC Crociere Leonardo Massa.



