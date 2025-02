Multe a bar e locali a Caserta, Lega critica: è accanimento

Polemiche a Caserta per le multe elevate nei giorni scorsi dai vigili urbani ad esercenti titolari di bar e locali del centro, soprattutto Corso Trieste e comunque a poche centinaia di metri dalla Reggia Borbonica, relative in particolare ai Dehors e agli arredi esterni, tra casi accertati di abusivismo vero e proprio e altri di irregolarità sui pagamenti dei canoni al Comune o sui rinnovi delle occupazioni di suolo pubblico. Ad accendere l'attenzione sulla vicenda il consigliere comunale di opposizione nonché coordinatore cittadino della Lega Maurizio Del Rosso, che ha criticato la raffica di multe dei caschi bianchi coordinati dal Comandante Luciana Spissu Mele, perché a suo dire "non è accettabile che, in un momento già critico per il commercio locale, si vadano a colpire gli esercenti con divieti e sanzioni che rischiano di metterli in ulteriore difficoltà. Comprendiamo - aggiunge - l'importanza di rispettare le normative vigenti e le prescrizioni della soprintendenza, specie nelle aree di pregio storico-artistico come quelle adiacenti alla Reggia di Caserta. Tuttavia, questo non può tradursi in un accanimento contro i commercianti. Chiederemo all'amministrazione di modificare il regolamento comunale o trovare soluzioni alternative per garantire ai commercianti di poter continuare ad operare senza subire ulteriori danni" conclude il consigliere leghista.

Dura la replica del Comitato Vivibilità Cittadina di Caserta, secondo cui "le parole di Del Rosso fanno cadere le braccia e vanificano 12anni di lavoro praticato in città quotidianamente, anche insieme a chi sceglie di svolgere, in maniera sana, la propria attività imprenditoriale. La richiesta di modificare il regolamento di polizia urbana è contraddittoria rispetto alla linea di severità proposta dal ministro Salvini nel codice della Strada. Con le nuove regole diventa un problema anche solo bere un bicchiere di vino a tavola e poi si vuole consentire che locali e bar violino impunemente la legge criticando addirittura la Polizia Municipale che fa rispettare i regolamenti? Ha fatto benissimo la Comandante Luciana Spissu Mele a fare il proprio dovere e, anzi, dovrebbe essere preoccupazione della politica quella di fornire quanto più supporto e aiuto a chi difende la legge. Troviamo riduttiva la visione di Del Rosso, cui consigliamo una passeggiata a Napoli, nei panni di un cittadino e non di un politico in campagna elettorale, e comprenderà una situazione reale che ha aperto uno scontro tra l'amministrazione e i residenti. I motivi dei problemi di vivibilità, di cui i residenti, come noi a Caserta, si lamentano, non sono solo dettati dall'esplosione della violenza minorile ma anche dalle occupazioni indiscriminate di suolo pubblico che rendono la vita dei pedoni difficile! Riguardo le altre citta, come Roma o Milano, chieda ai suoi parlamentari di riferimento di farsi raccontare i drammi vissuti dai cittadini. Le regole vanno rispettate, sempre, ed è incredibile che a mettere in discussione questo principio sia un rappresentante della destra".



