Un incendio è scoppiato stamattina in un appartamento di Frattaminore, in provincia di Napoli: una donna di 60 anni è morta.

Nell'abitazione al primo piano di via Louis Pasteur la donna viveva con il marito di 58anni; dai primi accertamenti sembra che le fiamme siano state causate da una sigaretta spenta male.

Il marito è sotto choc ma sta bene. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. Indagini dei carabinieri tuttora in corso.



