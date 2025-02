Furti e truffe, intensificati i controlli del Napoletano

Allarme sicurezza: maggiori controlli delle forze dell'ordine tra Torre Annunziata e i comuni limitrofi. Nel corso della settimana appena trascorsa, infatti, la compagnia carabinieri di Torre Annunziata, su disposizione del comando provinciale di Napoli e così come disposto durante lo specifico comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari, ha intensificato il controllo del territorio per contrastare in particolare furti e truffe.

Da ciò che si apprende, trenta pattuglie nell'arco notturno, con il contributo delle squadre Sio del decimo reggimento carabinieri Campania, hanno setacciato le strade delle cittadine della provincia a sud di Napoli.

Il comando provinciale di Napoli ha inoltre disposto servizi ad "alto impatto" anche durante le notti dello scorso weekend. I maggiori sforzi, da quanto trapela, sono stati compiuti nelle località maggiormente colpite, come Boscotrecase, Poggiomarino e Terzigno. L'operazione ha visto l'impiego di decine di militari.





