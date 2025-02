Filma stalker che fora gomme auto e lo fa arrestare

L'ha aggredita e minacciata più volte da quando si sono lasciati, lo scorso novembre. E lei lo ha denunciato, per stalking. Ieri sera l'ultimo episodio violento messo in atto dal 41enne. Ma lei, 45 anni, ha filmato tutto con il suo cellulare e ha fatto scattare l'arresto per atti persecutori e daneggiamento. E' accaduto a Napoli.

La scorsa notte l'ex si è di nuovo presentato sotto casa della vittima e le ha forato le gomme dell'auto. Non era la prima volta visto che già in un'altra occasione le aveva danneggiato l'auto. La donna, però, questa volta, dopo aver chiamato il 112, nascondendosi tra le tende della finestra del proprio appartamento che dà proprio sulla strada, ha registrato tutto in un video con il suo smartphone. E così quando sono arrivati i carabinieri della compagnia Napoli centro ed hanno acquisito il video sono subito partite le indagini. Poche ore dopo i militari hanno trovato l'uomo e la perquisizione ha permesso di permette di rinvenire e sequestrare un coltello a serramanico verosimilmente utilizzato per bucare gli pneumatici.

L'arma era nell'auto del 41enne. L'uomo è stato arrestato in flagranza differita e deve rispondere di atti persecutori e danneggiamento



