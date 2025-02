Dopo 20 anni capannone demolito nel Napoletano

Il capannone era abusivo: demolito a venti anni dalla sentenza. È accaduto a Torre Annunziata dove, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal locale tribunale, si è proceduto all'abbattimento di una struttura ad uso industriale in via Terragneta composta da putrelle in ferro e coperta da lamiere zincate, per una superficie di circa 400 metri quadrati.

L'area sulla quale era stata realizzata era sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e ricadeva nella cosiddetta zona rossa del Vesuvio. Come informano dalla Procura di Torre Annunziata, nella circostanza è stata data esecuzione ad una condanna relativa ad una sentenza risalente al 2005. L'abbattimento, si apprende ancora, ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA