Carabiniere morì dopo operazione colon, memorial per ricordarlo

Commozione e tanta partecipazione al "2° Memorial Pasquale Lanni", tenutosi a Caserta, al centro sportivo della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in ricordo del brigadiere capo dei Carabinieri prematuramente scomparso il 18 febbraio 2023. Lanni fu vittima a soli 44 anni di un presunto caso di malasanità dopo un'operazione per un tumore al colon cui si era sottoposto in una clinica del Casertano; i familiari denunciarono e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Mentre i tempi della giustizia seguono il loro corso, familiari e amici hanno voluto alimentare la memoria del carabiniere con un torneo di calcio a cinque, e anche quest'anno i partecipanti hanno scelto di indossare i colori della Casertana e dell'Inter, le due squadre del cuore di Pasquale.

Presenti non solo i tanti che lo conoscevano, ma anche persone curiose di apprendere la sua storia personale.

"Pasquale - dicono familiari e amici in una nota - era un ragazzo semplice, dai sani principi, discreto e riservato. Un grande appassionato di musica e di calcio. Ed è così che vogliamo continuare a ricordarlo, con i nostri gesti quotidiani, con il Memorial, quando assistiamo alle partite dell'Inter e della Casertana, o agli eventi musicali che più amava. Peraltro Ligabue, che lui tanto amava ascoltare, a settembre sarà in tour proprio davanti la Reggia di Caserta: ci piace pensare che, visto che Pasquale non può più andare da lui, è Luciano che viene a trovarlo vicino casa".



