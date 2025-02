Caprette abbandonate ad Avellino,denunciato proprietario

Due caprette abbandonate in un piazzale di un condominio in pieno centro di Avellino. Le hanno scoperte e soccorse i carabinieri forestali che hanno denunciato, per abbandono di animali, il proprietario, un 50enne residente nel capoluogo irpino. Erano state legate con una corda alla recinzione del condominio. Con il supporto dei eterinari della Asl, sono state prestate le prime cure agli animali che sono stati sequestrati e affidati ad un centro veterinario.

Alcune settimane fa, sempre ad Avellino, i carabinieri forestali avevano liberato tre pony legati e abbandonati in un parco pubblico a Rione Valle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA