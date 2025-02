Brancaccio, Pnrr tiene edilizia in piedi ma c'è segno flessione

"Il Pnrr sta tenendo ancora in piedi il nostro settore. Non ci lamentiamo anche se già vediamo dei segni di flessione. Oggi bisogna mettere in campo quello che sarà il dopo Pnrr. Bisogna pensare quali investimenti, quali progettazioni, quale progettazione e quale visione del Paese avere perché non possiamo rischiare le montagne russe, altrimenti rischiamo di passare da una fase positiva, dove anche le nostre imprese hanno investito, a un crollo". Lo ha detto la presidente nazionale di Ance, Federica Brancaccio, a margine della chiusura dell'assemblea pubblica nel capoluogo sannita dove è stato eletto il nuovo presidente di Ance Benevento, Flavian Basile, che succede a Mario Ferraro.



