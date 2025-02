Bimba sbranata, in corso sopralluogo nell'abitazione

Un nuovo sopralluogo da parte della scientifica è in corso nell'appartamento del rione Ice Snei di Acerra (Napoli), dove la piccola Giulia Loffredo, di nove mesi appena, sarebbe stata aggredita, secondo il racconto del papà Vincenzo, dal pitbull di famiglia nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio scorsi, per poi morire poco dopo. Papà che al momento è indagato per omicidio colposo per omessa custodia e vigilanza dell'animale.

L'appartamento era stato trovato pulito nel corso del sopralluogo effettuato mercoledì della scorsa settimana, circostanza che ha spinto il legale del 24enne, Luigi Montano, a chiedere alla procura di Nola un nuovo interrogatorio del giovane, che non è stato ancora fissato, per chiarire chi abbia inquinato la scena teatro dell'aggressione. Al momento, stando alle ricostruzioni fatte da Vincenzo al suo legale, a ripulire l'appartamento potrebbero essere stati alcuni parenti prima che fossero apposti i sigilli con i quali è stato disposto il sequestro dell'abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA