Aspi, domani esercitazione sulla A16 con incidente simulato

L'incidente simulato tra un bus con studenti a bordo e due auto all'interno della galleria "Scampitella" nel tratto irpino dell'A16 Napoli-Canosa costituirà l'esercitazione programmata domani mattina dalla società autostrade per l'Italia per testare le corrette procedure operative di intervento da parte delle squadre di primo soccorso. Per tutta la durata dell'esercitazione, il tratto autostradale in direzione Bari verrà chiuso al traffico.

La simulazione, alla quale parteciperanno come figuranti gli studenti dell'Istituto comprensivo di Lacedonia, prevede anche la gestione di un principio di incendio e due feriti in Codice Rosso. Le procedure di intervento scatteranno con la comunicazione della sala operativa di Aspi e della Polizia Stradale al Centro coordinamento soccorsi della Prefettura di Avellino che a sua volta attiverà le operazioni di intervento e soccorso da parte di forze dell'Ordine, Polizia stradale, Vigili del Fuoco, 118 e Croce Rossa Italiana.



