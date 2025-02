Napoli City Half Marathon, vincono i keniani Waffula e Jerotich

Il keniano Emmanuel Waffula ha vinto la Napoli City Half Marathon dopo una gara in solitaria che l'ha visto al traguardo in 59:42, suo nuovo primato personale. Al secondo posto il connazionale Simon Maywa in 1:00:26, mentre è terzo Edward Konana Koonyo in 1:00:37. Quarto e primo italiano, dopo una gara in rimonta dall'ottava posizione, l'azzurro Yohanes Chiappinelli (CS Esercito) in 1h01:01.

Gara fotocopia al femminile con la keniana Sheila Jerotich che ha condotto la gara in solitaria per tagliare il traguardo in 1:08:08. Seconda piazza per Elvanie Nimbona (Burundi) in 1:09:00 mentre è terza in 1:09:14 la keniana Nelly Jeptoo. Quarta l'azzurra e prima italiana Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) in 1h09:21. Settemila i partecipanti alla gara.



