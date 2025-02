Fratoianni, serve alleanza contro la paura e la rassegnazione

"Occorre mettere in campo un'alleanza contro la paura, la rassegnazione, un'alleanza per la speranza perché di un'alternativa c'è bisogno". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine dell'assemblea nazionale di Avs a Napoli.

"La Meloni - ha aggiunto - punta a giocare un ruolo di interlocuzione bilaterale con Trump, ma il padroncino arrogante ha già dimostrato che non ha bisogno di ponti né di interlocutori privilegiati, lui comanda, annette, compra, è abituato a fare questo. Questo è Trump ed è questo il coté che lo accompagna, un gruppo di plutocrati multimiliardari che accumula sempre più potere e ricchezza".

Fratoianni ha augurato "ai cittadini tedeschi, ai democratici, alla sinistra, agli ambientalisti di avere la forza di respingere l'assalto di quelle forze della destra nazionalista e neofascista che sono l'oggetto di una convergenza formidabile tra Trump e i suoi accoliti e Putin, che quando si tratta di decidere chi sostenere si mettono rapidamente d'accordo".



