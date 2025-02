Cane finisce in vasca raccolta acque,salvato da vigili del fuoco

Si era intrufolato in un cunicolo ai margini della strada ed è rimasto intrappolato in una vasca per la raccolta delle acque. Sono state particolarmente complesse le operazioni dei Vigili del Fuoco di Avellino per liberare un cane di razza setter ormai allo stremo a Salza Irpina, in via Manfra, nei pressi di un mulino abbandonato.

L'allarme è stato lanciato dal proprietario. Utilizzando tecniche alpino-speleologiche sono riusciti a raggiungerlo e a tirarlo in salvo.



