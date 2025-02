Tajani, Piantedosi eccellente ministro, non lasci il Viminale

"Credo che Piantedosi faccia bene il ministro dell'Interno, ha tutta la mia fiducia e quella di Forza Italia, credo sia bene che conservi il suo ruolo". Così il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani ha risposto, ad Avellino, a una domanda sull'ipotetica candidatura di Piantedosi a governatore della Campania per il centrodestra.

Per la presidenza della Regione "dovremo trovare l'accordo con i nostri alleati", ripete Tajani. "Se lo chiedete a me il migliore è Fulvio Martusciello (coordinatore campano di Forza Italia, che ha già messo in campo da tempo la sua disponibilità, ndr), poi bisogna discutere con gli altri, possiamo anche guardare a personalità civiche che raccolgano consensi".



