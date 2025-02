Tajani, Martusciello? Un candidato di razza per la Campania

"Noi poniamo ai nostri alleati il tema di una candidatura vincente. Ognuno dovrà fare la sua proposta e noi, se deve essere un candidato scelto tra i partiti, riteniamo che il migliore possa essere Fulvio Martusciello". Così ai giornalisti il leader di Forza Italia Antonio Tajani, interpellato sulle prossime regionali in Campania.

Il vicepremier ha definito Martusciello "un candidato di razza", evidenziandone l'esperienza e il radicamento politico: "È un uomo di grande esperienza e ha avuto molti consensi. Ha dimostrato anche di saper bene governare questa regione quando era assessore alle attività produttive".

Tajani ha poi assicurato la compattezza della coalizione: "Il centrodestra sarà unito, non si illudano. Mi pare che sia il centrosinistra a non presentarsi compatto e unito. I problemi sono là, non certo qui tra di noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA