Tajani, "FI punta al 20% per le prossime politiche"

"Ad Avellino e in Campania registriamo il grande potere attrattivo che Forza Italia raccoglie tra i cittadini, così come cresciamo nei sondaggi in tutte le aree territoriali del Paese: il nostro obiettivo è raggiungere il venti per cento alle prosime elezioni politiche".

Lo ha detto il segretario Antonio Tajani, intervenendo ad Avellino al congresso provinciale di Forza Italia che, per acclamazione, ha eletto segretario Angelo Antonio D'Agostino.

Tajani ha poi confermato le buone prospettive del partito e della coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Senza espliciti riferimenti al governatore Vincenzo de Luca, Tajani, guardando però alla Campania, ha sottolineato che "dove non c'è la politica, trova spazio la camorra e i cittadini vengono ridotti al rango di clienti".



