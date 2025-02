"L'Europa per noi è imprescindibile: senza, l'Italia non avrebbe futuro". Lo ha detto a margine del congresso provinciale di Avellino di Forza Italia, il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Rispondendo ad una domanda sulla proposta di Salvini per un Premio Nobel per la pace a Donald Trump ha detto: "Ognuno può indicare chi gli pare, in proposito io ho le mie idee".



