Tajani a Pietrelcina, visita i luoghi di San Pio

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha scelto Pietrelcina, nota per aver dato i natali a San Pio, come luogo simbolico per una tappa del percorso politico che porterà al Congresso del Partito Popolare Europeo. Accompagnato dalla moglie, Tajani è stato ricevuto dal sindaco Salvatore Mazzone, da numerosi primi cittadini della provincia di Benevento e dal segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Tra i presenti, anche il senatore Maurizio Gasparri, il presidente degli industriali di Napoli, Costanzo Iannotti Pecci, e l'imprenditore Antonio D'Amato, già presidente di Confindustria.

La visita è iniziata nel cuore di Pietrelcina, tra le strade che videro crescere Francesco Forgione, poi divenuto San Pio, una delle figure religiose più amate al mondo. Sotto la guida di padre Fortunato Grottola, guardiano del convento, Tajani ha visitato la chiesa di Maria Santissima della Libera, la casa natale del Santo, la casa materna e la chiesa di Sant'Anna, dove fu battezzato. Il ministro ha avuto un momento di raccoglimento davanti ai luoghi di San Pio.

Il sindaco Mazzone ha voluto omaggiare Tajani con un estratto di nascita del Santo, alcune fotografie storiche e una placca commemorativa della città, a testimonianza del forte legame tra il territorio e la figura del frate cappuccino.

Nel pomeriggio, Pietrelcina ospiterà una tappa del cammino verso il Congresso del Partito Popolare Europeo, con il convegno intitolato "Le radici cristiane - Il futuro dell'Europa". Un tema che riecheggia nella storia di San Pio e che sarà al centro dell'intervento conclusivo di Tajani.

"Le radici cristiane non sono un concetto astratto, ma il fondamento su cui si regge l'Europa - ha dichiarato Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia -. È nostro compito difendere questi valori e riportarli al centro del dibattito politico, perché solo da una comunità fondata su principi solidi possono nascere crescita e sviluppo.

Pietrelcina, con la sua storia, ci ricorda che l'identità non è qualcosa da rinnegare, ma da custodire e rinnovare ogni giorno".





