Un ritratto che lo raffigura su una tavola in legno con tecnica pirografica e oro zecchino è stato donato al vice premier Antonio Tajani a Pietrelcina, in apertura del convegno sulle radici cristiane dell'Europa che sarà concluso dal leader di Forza Italia. Il ritratto è stato consegnato dall'artista sannita Nicola Pica e dal coordinatore provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano, in un Palavetro gremito di persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA