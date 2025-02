Fratoianni, urgente costruire un'alleanza Pd-M5s-Avs

"Noi pensiamo che Pd, M5s e Avs siano il cuore dell'alleanza alternativa. Questo non significa che siamo d'accordo su tutto, ci sono tante differenze tra noi e il M5s, il Pd e le altre forze, ma costruire un'alternativa è un dovere e un'urgenza". Lo ha affermato il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, da Napoli in relazione al quadro politico e di alleanze nel campo del centrosinistra. "Avs dall'inizio è una forza che si è caratterizzata per coraggio, radicalità, nettezza - ha evidenziato - non abbiamo peli sulla lingua e diciamo quello che pensiamo sempre su tutti i dossier fondamentali. Siamo sempre stati la forza più unitaria, che con più determinazione ha lavorato per costruire un'alternativa a questa destra che oggi non mette in gioco solo la vittoria delle elezioni, ma l'esistenza dell'Europa e in qualche modo anche la tenuta della democrazia".

Anche rispetto alle prossime regionali in Campania "bisogna lavorare perché ci sia un'alleanza coesa, in grado di vincere le elezioni e battere una brutta destra. Noi come in tutta Italia, per le altre regionali e amministrative, lavoriamo per questo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA