Ddl sicurezza, corteo a Napoli con associazioni e sindacati

Il corteo regionale promosso dalla Rete No Ddl sicurezza si sta svolgendo oggi a Napoli da piazza Garibaldi a piazza del Plebiscito. Un'iniziativa che vede sfilare nelle vie del centro, associazioni e sindacati per ribadire il loro No al disegno di legge 1660. In corteo le bandiere di Cgil, Fiom, Cobas, Rifondazione Comunista, Giovani comunisti, Carc, Sinistra anticapitalista, Possibile, Mediterranea, Disoccupati Cantiere 167 Scampia, Comunità parchi pubblici. Molti gli slogan urlati contro il governo Meloni.

Sugli striscioni le frasi "No al modello Caivano", "Nessuna sicurezza da chi semina la guerra", "La repressione non passerà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA