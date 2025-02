Conte, Spinazzola e Olivera arruolabili ma serve la forma

"Spinazzola e Olivera hanno ripreso ad allenarsi da due giorni, sono arruolabili, se saranno abili vedremo". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia della sfida sul campo del Como. Sui due della fascia sinistra che provengono da infortuni, Conte ha spiegato: "Li arruoliamo - ha detto - ma faremo delle scelte".

Conte sembra pronto a schierare ancora il 3-5-2: "Tutte le situazioni - ha detto - è inevitabile che richiedano tempo per gli automatismi in fase di possesso e non possesso di palla. Noi ora cerchiamo il sistema di gioco più adatto per il momento che attraversiamo dovuto a recuperi e infortuni. Tra il guarire e il tornare in forma serve tempo e intanto dobbiamo saper modellare il sistema di gioco, sfruttando i calciatori che sono in questo momento più in forma. Certo se ora giochiamo sugli esterni magari non ci snaturiamo e dobbiamo cercare di farlo, noi vorremmo avere sempre le cose a posto senza problemi ma dobbiamo saper trovare le soluzioni giuste senza snaturare le caratteristiche dei calciatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA