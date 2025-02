Bonelli, centrosinistra? Alleanza senza M5s e Avs è un suicidio

"Pensare di fare un'alleanza senza il M5s è un suicidio, come coloro i quali pensano di poter fare a meno di Avs perché ci ritengono troppo rigorosi e coerenti.

Sarebbe una follia fare a meno di una forza importante come Avs". Lo ha affermato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, da Napoli rispondendo a una domanda sul centrosinistra.

"L'appello che sento di lanciare a questi falsi puristi - ha aggiunto - è che abbiamo bisogno di maggiore responsabilità rispetto al momento storico gravissimo che stiamo vivendo: abbiamo una destra nazionalista, nazifascista, suprematista che vuole fare a meno della democrazia. Questi distinguo mi preoccupano perché significa consegnare l'Italia nuovamente a Meloni e come Avs non siamo disponibili a questo".



