Proprietari senza paletta per cani?A Salerno raccoglitori gratis

NAPOLI, 21 FEB -

Per convincere i cittadini a raccogliere le deiezioni, Salerno Pulita scende in campo e lancia l'iniziativa 'Canissimi Amici': ai primi 50 proprietari che parteciperanno saranno regalati speciali raccoglitori per i bisogni dei propri cani e spruzzini per l’acqua. Nonostante l’installazione di cestini per la raccolta, la non rimozione dei bisogni dei propri animali continua a creare problemi di igiene urbana e così si è pensato a questa iniziativa che si svolgerà domani, dalle 9 alle 12.30, presso il centro di raccolta e riuso mobile di Salerno Pulita, con la tappa itinerante che sarà ospitata nel rione Carmine, all'angolo con via San Giovanni Bosco. Ai proprietari di cani basterà presentarsi al Centro di Raccolta con il proprio cane o con un documento che ne attesta la proprietà. Oltre ai raccoglitori, che consistono in palette progettate per raccogliere e imbustare le deiezioni canine, ai cittadini saranno distribuiti anche spruzzatori d'acqua. Un appuntamento che si svolgerà in collaborazione con il centro di riuso e l'associazione di volontariato “Vola”, che sarà presente per raccogliere materiali donati dai cittadini e destinati agli animali a quattro zampe, dando così una seconda vita a prodotti riutilizzabili. “Speriamo di fornire un'ulteriore risposta rispetto al disagio segnalato da numerosi quartieri - ha spiegato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - Anche i nostri operatori saranno dotati di raccoglitori e spruzzatori per facilitare e migliorare la raccolta".

