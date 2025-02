Musto (commercialisti), il ruolo della "performance" nella Pa

"La misurazione della 'performance' è diventata uno strumento essenziale per garantire efficienza, trasparenza e qualità nei servizi pubblici. In questo scenario i commercialisti svolgono un ruolo chiave nel supportare la Pa nella gestione delle risorse finanziarie, nella programmazione strategica e nella valutazione dei risultati. Grazie alla competenza in materia di bilancio, controllo di gestione e rendicontazione, i commercialisti aiutano gli enti pubblici a definire obiettivi chiari e misurabili, contribuendo all'ottimizzazione dei processi decisionali. Inoltre, la loro attività è cruciale per garantire il rispetto delle normative vigenti, migliorare la trasparenza e favorire un uso più efficace delle risorse economiche". Lo ha detto Diego Musto, vicepresidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, aprendo i lavori del forum "La performance come strumento di programmazione dal Dup al Piao", promosso dall' Odcec di Napoli Nord, presieduto da Francesco Matacena, e dal Comune di Villaricca, nella sala consiliare del Palazzo Baronale.

"Oggi la performance nella pubblica amministrazione - ha sottolineato Francesco Gaudieri, sindaco di Villaricca - riveste un ruolo fondamentale, poiché consente di misurare sia la programmazione dell'amministrazione che i risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti. Diffondere questa attività di formazione e formare adeguatamente i dipendenti su questo aspetto permetterà di sviluppare una classe burocratica più preparata, capace di conseguire al meglio gli obiettivi e offrire alla cittadinanza i risultati attesi. Giudico positivamente la sinergia tra il Comune di Villaricca e l'Odcec di Napoli Nord".

Secondo Angela Arsenti, presidente della Commissione Enti Locali dell'Odcec Napoli Nord: "In considerazione dell'evoluzione che sta attraversando la nostra società, influenzata dalle profonde crisi economiche e finanziarie e aggravata dalla crisi pandemica, si sono verificate trasformazioni non solo sociali, ma soprattutto culturali. Tali cambiamenti incidono direttamente sul processo di riforma degli enti locali, rendendo sempre più centrale l'importanza degli strumenti di programmazione".

Per Ezio Micillo (referente dell'Ancrel di Napoli Nord) "l'introduzione del Piao ha reso più complesso il processo di programmazione degli enti locali, generando criticità, soprattutto nella gestione del fabbisogno di personale, che incide sia sul bilancio che sul piano stesso. Un'ulteriore difficoltà riguarda le scadenze ravvicinate per i revisori dei conti, che devono valutare più documenti fondamentali in tempi molto ristretti, aumentando il carico di lavoro e la complessità gestionale".

All'incontro sono intervenuti anche segretario comunale Marianna Masella, i commercialisti Antonio D'Angelo e Ortensio Fabozzi, Le conclusioni sono state affidate a Francescopaolo Orabona, consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord.



