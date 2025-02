Dipendente ferisce con coltello madre 90enne del titolare

Un dipendente in prova ha puntato, per cause ancora in corso di accertamento, un coltello alla gola di una 90enne, madre del titolare di una panetteria di Torre Annunziata, nel Napoletano.

Sul posto, la panetteria "Nunziatello 1840" in piazza Cesaro, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, allertati dal 112 dagli altri dipendenti che hanno sentito urlare la donna. È iniziata così una trattativa tra i militari e l'uomo che continuava a puntare il coltello alla gola della donna. L'uomo é stato disarmato e bloccato. L'anziana ha una ferita profonda alla guancia destra e una di striscio alla gola. La vittima è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Castellammare. Le indagini sono tuttora in corso.



