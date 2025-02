Contrasto traffici illeciti via mare, confronto Gdf-Parthenope

Il Comando Interregionale dell'Italia Meridionale, unitamente al Comando Regionale, e l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", hanno organizzato un convegno sul contrasto ai traffici illeciti via mare. L'evento si è tenuto questa mattina presso l'Aula Magna dell'Ateneo.

L'evento ha rappresentato un'occasione di approfondimento e confronto sulle tematiche cruciali legate alla sicurezza marittima e alla tutela dell'ambiente marino.

Sono intervenuti il Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Vito Augelli, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Antonio Garofalo i quali, insieme agli interventi tenuti da esperti del settore, Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e docenti dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", hanno arricchito il dibattito su tematiche strategiche quali l'azione di law enforcement della Guardia di Finanza, il diritto di inseguimento nelle acque territoriali ed extraterritoriali, la proiezione aeronavale della Guardia di Finanza nell'alto mare e l'ambiente marino come sorvegliato speciale.

Il convegno ha suscitato un vivo interesse da parte della comunità accademica, delle istituzioni e delle forze dell'ordine, confermando l'importanza della sinergia interdisciplinare per la tutela del mare, risorsa preziosa per il nostro Paese.



