Carnevale: a Napoli torna l'appuntamento con Sottencoppa

Torna Sottencoppa, il carnevale sonico napoletano con la direzione artistica di Giulio Nocera, promosso dal Comune di Napoli. Quest'anno si celebra la terza edizione che rinnova la sua vocazione di festival sonoro e visionario, in cui musica, performance e ritualità si fondono in un'esperienza collettiva di trasformazione. Dopo aver ospitato oltre trenta artisti da tutto il mondo nelle prime due occasioni, nel 2025 la manifestazione avrà luogo il 28 febbraio, il primo e il 4 marzo e avrà come scenario piazza Mercato, uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, dove verrà allestito un grande tendone da circo.

Il festival si aprirà venerdì 28 febbraio alle ore 19.30 con una parata itinerante che condurrà il pubblico da piazza Mercato al tendone, guidata dal musicista statunitense Dan Kinzelman Quintet, che proporrà una composizione originale creata appositamente per Sottencoppa, con le maschere-costumi realizzate dal misterioso artista Luliii ispirate a simboli e storie della tradizione napoletana.

Ad accogliere gli spettatori sarà poi la sassofonista, cantante e compositrice spagnola Alba Gil Aceytuno, con il progetto Pleito in cui si fondono jazz, elettronica e sonorità sperimentali, che inaugurerà lo spazio centrale.

Accanto ai concerti e alle tante performance previste nei tre giorni, Sottencoppa accoglierà anche una ricca programmazione di laboratori per bambini, a cura di Selvaggia Filippini e Angela Dionisia Severino. La programmazione dedicata ai piccoli spazierà dalle guarattelle (le marionette tradizionali napoletane) alla costruzione di strumenti musicali, fino alla commedia dell'arte, offrendo ai più piccoli uno spazio di gioco, scoperta e creazione, nel pieno spirito del carnevale.





