Carabinieri salvano cagnolino ferito su statale

Lo hanno raccolto ferito ai margini della carreggiata. I carabinieri di Atripalda, in provincia di Avellino, hanno salvato un cagnolino sulla Statale Appia nel territorio del comune di Manocalzati. Il meticcio non era in grado di muoversi e costituiva un concreto pericolo per sé e gli automobilisti. I militari dopo averlo messo in sicurezza, hanno chiesto l'intervento del servizio veterinario della Asl. Dopo le prime cure è stato trasferito in un centro di accoglienza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA