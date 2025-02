Cambiamenti Climatici, progetto Amp e Enea

Sensibilizzare gli alunni di Massa Lubrense nel fenomeno dei cambiamenti climatici, è questo l'obiettivo che ha spinto ad aderire al programma del Centro di Educazione Ambientale dell'Amp Punta Campanella con l'Enea e le scuole Bozzaotra e Pulcarelli. Ieri il collegamento con l'Antartide, per comprendere il fenomeno. Così gli alunni delle scuole Bozzaotra e Pulcarelli sono stati in video conferenza con i ricercatori dell'Enea a bordo della nave Laura Bassi.

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Massa e dal Centro di Educazione Ambientale dell'Amp Punta Campanella, rientra nel progetto "Adotta una scuola dall'Antartide" nell'ambito dell' Agenda 2030, obiettivo 13 "Cambiamenti climatici". Circa 70 alunni hanno potuto interagire con chi si occupa da anni di ricerca sul campo in un luogo come l'Antartide, laboratorio naturale per analizzare da vicino le peculiarità del sito, le attività scientifiche che si svolgono, i fenomeni come il climate change e il futuro della Terra.

."Un'esperienza formativa molto importante per i ragazzi di Massa Lubrense che hanno interagito con grande interesse con i ricercatori in collegamento dalla Sala Conferenze dell'Area Marina Protetta Punta Campanella- commenta il Presidente dell' Amp Punta Campanella, Lucio Cacace- Abbiamo già concordato altri 2 appuntamenti che si svolgeranno negli edifici scolastici Pulcarelli e Bozzaotra per coinvolgere tutti gli alunni che non hanno partecipato a questa prima iniziativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA