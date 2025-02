Assenteismo e uso indebito delle auto, indagati 22 vigili

Assenteismo e uso indebito delle auto di servizio: 22 avvisi di garanzia per altrettanti dipendenti appartenenti al comando di polizia municipale di Vico Equense. A renderlo noto è la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che in una nota spiega come oggi i militari della Guardia di Finanza della stazione navale di Napoli e della compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso proprio dalla Procura.

Ad essere interessata la sede della polizia locale, dove i finanzieri hanno acquisito copia delle timbrature, delle scritture di servizio e dei registri ufficiali relativi al comando, ponendo sotto sequestro tre telefoni cellulari e la memoria di un computer appartenenti al personale del corpo.

L'operazione, da ciò che si apprende, avrebbe avuto origine da un servizio di polizia ambientale per la prevenzione e la repressione di reati di natura urbanistica e paesaggistica risalente al mese di maggio di due anni fa.

Le accuse per i ventidue soggetti raggiunti dall'avviso di garanzia riguardano reati contro la pubblica amministrazione e sarebbero riconducibili, da quanto fa presente la Procura di Torre Annunziata, "ad una pluralità di episodi di assenteismo e di uso indebito di autovetture di servizio per fini privati".





