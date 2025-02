Al via da domani 'Serenight' con Serena Autieri su Rai1

Cinque appuntamenti, il sabato in seconda serata su Rai 1, da domani al 22 marzo, con Serenight, il nuovo programma condotto da Serena Autieri, che unisce musica, intrattenimento e conversazioni d'autore in un'atmosfera calda e raffinata. E' realizzato nello Studio 2 del Centro di Produzione di Napoli con la collaborazione di professionisti interni Rai: Claudia de Toma alla regia; Tiziana Fiorillo scenografa, Enzo Napoletano direttore della fotografia. Lo studio, che richiama l'atmosfera di un loft, con un camino e un angolo bar, vede la presenza di una band di cinque elementi diretta dal maestro Enzo Campagnoli.

La musica sarà il cuore pulsante del programma: Serena Autieri, grazie alle sue doti canore, si esibirà in duetti con gli ospiti che si avvicenderanno nel corso delle 5 serate e interpreterà brani evergreen che hanno segnato la storia della musica. Ad arricchire il cast fisso ci sarà Gigi Marzullo, che con il suo stile interverrà in alcuni momenti della serata, e Biagio Musella, giovane attore, nel ruolo di barman e "grillo parlante". La prima puntata vedrà la partecipazione di diversi ospiti: il batterista Tullio De Piscopo, il cantautore Alan Sorrenti, l'attrice Iaia Forte e Laura Valente, direttrice artistica di Napoli 2025 - 2500 anni dalla fondazione di Neapolis.



