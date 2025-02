Addetti Softlab in strada, 'da due mesi senza cig e sede'

Sono da fine dicembre senza cassa integrazione e addirittura senza sede, i 150 lavoratori casertani dell'azienda di informatica Softlab, la cui vertenza lavorativa si sta facendo sempre più drammatica e per certi aspetti surreale, visto che l'azienda è attiva in tutta Italia ma nel Casertano, a Maddaloni, ha chiuso la sede due mesi fa lasciando i lavoratori letteralmente "in mezzo ad una strada". E oggi proprio in strada, con un presidio davanti al velodromo di Marcianise, gli addetti Softlab sono tornati a farsi sentire - al loro fianco i sindacalisti delle segreterie nazionali delle sigle metalmeccaniche Silvia Simoncini (Fiom-Cgil) e Luca Maria Colonna (Uilm) - per sensibilizzare le istituzioni sulla proroga della cassa integrazione, che non è stata concessa perchè l'ispettorato del Lavoro di Caserta ha accertato la chiusura della sede; senza un posto fisico dove i dipendenti possono stare, la cig non vene concessa.

Una situazione ovviamente che danneggia solo i lavoratori, che già da anni non sono impegnati in alcun incarico produttivo, ma sono sempre in cassa integrazione; e quei pochi che hanno invece lavorato a qualche progetto avanzano diversi stipendi. La vertenza Sofltab è "figlia" della vertenza che stanno vivendo a Marcianise i 418 dipendenti della multinazionale dell'elettronica Jabil, visto che tutti i Softlab sono ex Jabil fuoriusciti qualche anno fa dagli organici della multinazionale Usa per ragioni di scarso livello produttivo del sito di Marcianise. Anche in Softlab, gli ex Jabil hanno continuato a fare cassa integrazione, nonostante l'azienda di informatica si fosse impegnata davanti alle istituzioni - Ministero dello Sviluppo Economico oggi Mimit e Regione Campania - ad avviare progetti per i lavoratori ricollocati, ma ciò non è avvenuto. Da oltre un anno i Softlab protestano a Caserta, a Napoli e al Ministero, sono persino andati a Lecce a protestare davanti alla casa dell'imprenditore titolare di Softlab (Castano), senza ottenere nulla. Unico spiraglio è la promessa dell'assessore regionale Antonio Marchiello di provare a inserirli, su loro stessa richiesta, nella "vertenza madre Jabil".

A Marcianise la multinazionale Usa ha prima deciso di cessare l'attività entro marzo prossimo, quindi ha annunciato di voler cedere stabilimento con i 418 lavoratori alla Tme Assembly Engineering Srl, nuova società realizzata da Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia, insieme all'azienda casertana Tme, con sede a Portico di Caserta; se la cessione dovesse andare a buon fine, ecco dunque che potrebbe esserci una possibilità anche per i Softlab di essere ricollocati alla Tme, ovviamente dopo che saranno passato i 418 Jabil.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA