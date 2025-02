A Napoli ferito da un colpo d'arma da fuoco mentre è in un bar

Ferito da un colpo d'arma da fuoco al polpaccio mentre era in un bar di via Riviera di Chiaia: è accaduto alle 4 di stamattina. Sono stati i carabinieri ad intervenire sul posto, a restare ferito un 24enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo è stato colpito mentre era in compagnia di altre persone, pare che il proiettile sia arrivato dall'esterno del bar ad opera di ignoti in sella a uno scooter. La vittima è stata visitata dai medici dell'ospedale San Paolo e non è in pericolo di vita. Sul luogo anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli che hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo. Indagini in corso



