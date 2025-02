Terzo mandato? Presidente Tar,auspicabile definizione preventiva

"È auspicabile, al fine di garantire stabilità al sistema elettorale, una definizione preventiva del contenzioso costituzionale in ordine ai principi introdotti dal legislatore regionale campano che ha differito l'applicazione del cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo". E' quanto ha auspicato il presidente del Tar della Campania, Vincenzo Salamone, nel corso della sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il Governo nazionale ha impugnato la legge regionale della Campania, approvata nei mesi scorsi, che dava il via libera alla ricandidatura e rielezione del presidente De Luca. Leggi simili sono state approvate, ha ricordato il presidente De Luca, da altre tre regioni ma non sono state impugnate dal Governo.





