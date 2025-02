Tar Campania, nel 2024 c'è stato incremento dei ricorsi

"L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale è in linea con le norme in materia di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi certi e con l'obiettivo raccomandato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di riduzione delle pendenze. Nel 2024 sono stati depositati 6710 ricorsi, rispetto ai 6.150 dell'anno 2023". È quanto scrive il presidente del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Vincenzo Salamone, nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario "L'incremento di 560 ricorsi, pari a circa il 9,10 per cento, è stato determinato in larga parte da un aumento del contenzioso in tema di benefici in materia di ore di sostegno in ambito scolastico, del contenzioso in tema di silenzio della P.A. e di esecuzione dei giudicati. Sono stati pubblicati nell'anno 6.141 sentenze, 182 ordinanze presidenziali, 1941 ordinanze cautelari, 256 decreti decisori e 845 decreti cautelari, e definiti complessivamente 6579 ricorsi, con un sostanziale equilibrio tra giudizi promossi e definiti. Parte rilevante dei ricorsi (1085) sono stati trattati nell'ambito delle udienze di definizione previste dalla normativa in tema di PNRR, a comprova della utilità ed efficienza dell'Ufficio del processo nella realizzazione degli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", aggiunge Salamone.

Il Tribunale è parte del plesso che fa capo al Consiglio di Stato e costituisce, per dimensioni e contenzioso, il secondo Tribunale amministrativo d'Italia. "Purtroppo, l'organico dei magistrati in servizio resta a tutt'oggi inferiore a quello di diritto. A fronte dei 50 posti previsti in pianta organica, il numero complessivo dei magistrati assegnati è di 42 unità (di cui una fuori ruolo), ripartiti tra le nove Sezioni del Tribunale, con tre Sezioni, V, VI e IX, costrette ad operare ad organico ridotto di quattro magistrati", osserva Salamone.





