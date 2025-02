Rubò in due scuole del Casertano, identificato grazie al Dna

E' stato identificato grazie al dna prelevato da una macchia di sangue il 33enne originario di Napoli cui i carabinieri hanno notificato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per due furti avvenuti nelle scuole di Vairano Patenora e Pietravairano, nel Casertano.

I fatti risalgono al 23 e 24 maggio scorsi, quando furono presi di mira i plessi scolastici di via Roma II traversa a Pietravairano (dove hanno sede i padiglioni della Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Primaria e Scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "Garibaldi Montalcini") e l'istituto di via della Rimembranza a Vairano Patenora (sede della Scuola Secondaria di Primo Grado. "P. Geremia").

I ladri, accertarono i carabinieri della stazione di Vairano Scalo, forzarono le porte di ingresso, manomisero il sistema d'allarme rubando poi un hard-disk della videosorveglianza, e fecero razzia nelle due scuole provocando anche molti danni. Nel corso dei rilievi i carabinieri repertarono numerose tracce ematiche presenti sulla porta d'ingresso di uno dei plessi e sulla parte superiore dell'armadio metallico installato all'interno della sala multimediale, nei pressi dell'alloggiamento dell'hard disk poi rubato; i campioni di dna raccolti sono stati poi inviati ai laboratori del Racis-Ris, carabinieri di Roma, per l'analisi e il confronto con i profili genetici conservati nelle banche dati, ed è emerso che il profilo genotipo maschile singolo ritrovato apparteneva al 33enne già segnalato per reati contro il patrimonio. Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare gli altri complici del 33enne.



