Morrone, ok nomina commissario Vadalà per la Terra dei Fuochi

"La nomina del commissario Vadalà è la soluzione migliore per risolvere i problemi della Terra dei Fuochi, perché in questi anni le bonifiche sono andate a rilento anche per la sovrapposizione di competenze. E comunque non è vero che in questi anni non è stato fatto nulla per questo territorio". Lo ha detto alla Reggia di Carditello il presidente della Commissione Ecomafie Jacopo Morrone, affiancato dai parlamentari del territorio nonché componenti dell'organismo Carmela Auriemma, Gimmi Cangiano, Francesco Emilio Borrelli. Quest'ultimo ha spiegato che "la Commissione ha sentito anche i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, da cui è emerso che sono pochi gli arresti e le denunce per reati di ecomafia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA