Manfredi, prima sfida? Adeguare gli organici degli enti locali

La grande sfida amministrativa é quella di "dare ai Comuni degli organici per governare i processi. Noi in Italia abbiamo tanti piccoli Comuni che oggi sono fortemente governati". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar della Campania.

"Ma c'è anche la necessità di migliorare pure la parte tecnologica e ritengo sia fondamentale sulla Pa, perché solo in questa maniera si riuscirà ad avere efficienza", ha proseguito Manfredi.

Secondo il sindaco, inoltre, c'è bisogno del nuovo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "perché quello che abbiamo oggi è estremante datato ed è stato fortemente superato da una serie di provvedimenti legislativi".

Per quanto riguarda gli enti locali il sindaco di Napoli ha evidenziato "il rapporto che c'è tra funzioni fondamentali e risorse disponibili: questo è il nodo. È chiaro quando ci sono funzioni vanno però finanziate". Manfredi ha espresso la preoccupazione anche in relazione alla riduzione della spesa corrente che "determinerà una contrazione della copertura delle funzioni fondamentali".



