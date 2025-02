HH-Heinrich Himmler i semi dello sterminio il 28 febbraio al TIN

"HH-Heinrich Himmler i semi dello sterminio", pièce teatrale tratta dalla "Trilogia del Male" di Antonio Masullo (Argento Vivo Edizioni), va in scena il 28 febbraio al TIN-Teatro Instabile Napoli; lo spettacolo è interpretato e diretto da Gianni Sallustro. "La rappresentazione - dice Sallustro in una nota - è divisa in tre blocchi. In ognuno di questi blocchi saranno protagonisti i tre personaggi, generati dal nazismo, che possono essere considerati 'mostri' non solo in senso fisico, ma anche ideologico e morale.

Incarnano le atrocità che hanno portato ad uno dei periodi più bui della storia. Sarà proprio Masullo a commentare le loro gesta".

Tocca proprio a Sallustro interpretare tre personaggi storici chiave: Adolf Hitler, il colonnello Claus Schenk von Stauffenberg ed Heinrich Himmler, ministro degli Interni del Terzo Reich e comandante delle SS. Si tratta, rileva la nota, "di un'indagine analitica e accurata della loro dimensione psicologica, umana e spirituale. Un viaggio nel 'viaggio' verso se stessi, nella perenne alternanza fra storia e memoria, scoperto e celato, detto e non detto. In scena anche Antonio Masullo che da narratore spinge i tre personaggi a dire e a rivelare, le motivazioni reali dello sterminio degli ebrei e delle concause scatenanti. "Un'analisi comparata, con quanto sta accadendo oggi nel mondo, in uno scenario fra massacro e/o genocidio. Una performance teatrale contestualizzata con l'attualità degli eventi bellici del presente£ si mette in evidenza. In scena anche gli attori dell'Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema: Francesca Fusaro, Tommaso Sepe, Vincenza Granato, Roberta Porricelli, Noemi Iovino, Maria Crispo, Stefania Vella, Lea Romano, Alessandro Cariello.



