Fuochi d'artificio per il ritorno di Ethan a Piano di Sorrento

C'era quasi tutta l'amministrazione comunale di Piano di Sorrento, con in prima fila il sindaco Salvatore Cappiello e il vicesindaco Giovanni Iaccarino, oltre a una cinquantina di concittadini, ad accogliere Claudia Ciampa e il piccolo Ethan - il bimbo di un anno al centro di una battaglia legale tra i genitori dopo che il papà cittadino americano lo aveva sottratto alla madre, portandolo con sé in America - arrivati in Costiera a bordo di un pullmino assieme ai familiari provenienti da Napoli dove sono atterrati con un volo di ritorno dagli Usa.

"Ora possiamo ripartire - ha detto commosso il sindaco Cappiello - eravamo tutti con il fiato sospeso e speravamo tanto di vivere questo momento. Riposate ora, ci vedremo nei prossimi giorni in Comune per un saluto ufficiale".

Anche il parroco, don Antonio Esposito, ha detto che saluterà l'arrivo di Claudia e Ethan con un suono delle campane della chiesa di San Michele, mentre i fuochi d'artificio si sono levati in cielo per dare il bentornato a mamma e figlio appena varcata la soglia di casa.

Il bambino è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto napoletano di Capodichino. Ad attendere mamma e figlio i tre fratellini, la nonna e uno striscione con la scritta "Benvenuta mamma, benvenuto Ethan". Da amici e parenti si sono levati cori di sostegno perché si aprisse la porta degli arrivi.

Visibilmente raggiante, la mamma di Ethan ha voluto ringraziare i presenti e i giornalisti per il sostegno ricevuto: "Ora - ha detto prima di ripartire verso Piano di Sorrento - ho solo voglia di stare coi miei figli".

Ad attendere il volo Monaco-Napoli all'aeroporto di Capodichino, che ha riportato in Italia Claudia Ciampa e suo figlio Ethan, c'erano tanti parenti. In particolare, la nonna, Luciana Aiello, il fratello Sergio, uno dei sette fratelli di Claudia e i suoi figli. Non solo, da Milano, con un volo, è arrivato anche il suo avvocato, il matrimonialista Gian Ettore Gassani. Tutti per abbracciare mamma e figlioletto. "Sono molto stanca - ha detto la mamma Claudia - desidero riposare, vivere ora in tranquillità con i miei cari, i miei figli".



