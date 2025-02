Cocaina e denaro in casa, arrestato nell'Avellinese

Quasi 400 grammi di cocaina e sei mila euro in contanti custoditi nella propria abitazione di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Un 48enne del posto è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato fermato in un normale controllo stradale. Il suo atteggiamento sospetto ha indotto i militari a perquisire la sua abitazione dove è stata trovata la droga, già suddivisiva in dosi, materiale per il confezionamento, e il denaro. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Ariano Irpino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA