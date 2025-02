"Cari bambini" in scena il 6 marzo al Teatro Instabile Napoli

"Cari bambini" è lo spettacolo di teatrodanza scritto ed interpretato dal performer Salvatore Cataldo che va in scena il 6 marzo al Tin-Teatro Instabile Napoli come tappa della tournèè internazionale tra Europa e Medio Oriente. La pièce, si sottolinea in una nota, "è un grido che irrompe in un profondo silenzio. Un lavoro che racconta la posizione di un artista di fronte ad una catastrofe".

"Cari bambini - dice Cataldo - nasce come risposta immediata alla strage che ha avuto inizio il 7 ottobre 2023. Avvertendo una forte necessità ho lavorato a questo spettacolo concepito in forma snella per farlo viaggiare il più possibile, data l'urgenza di produrlo in pochissimo tempo. Il rifiuto degli avvenimenti esterni spinge alla ricerca di forme di resistenza: cosa succede se un semplice ballerino, così piccolo e insignificante, di fronte ad una catastrofe di tale portata, condivide le immagini delle impressioni che essa lascia su di lui? E se si viaggiasse verso quelle tragedie attraverso l'immaginazione e la compassione?".

Un atto unico in cui si svolgono e si intrecciano una serie di scene nelle quali si alternano personaggi che narrano a turno pezzi della drammatica storia. Un insegnante di Storia propone una lezione a più puntate, intervallata da scene danzanti e spezzoni sognati, mentre le connessioni tra gli elementi emergono man mano che lo spettacolo procede. Un lavoro multisensoriale, si mette in evidenza, "dove parole, musica, suoni, danza si fondono a formare un messaggio sincero. Sessanta minuti tra voli e tonfi a terra, tra reale e surreale, tra umano, divino ed infernale". Lo spettacolo è già andato in scena in 3 Paesi e in 5 lingue: francese, italiano, arabo, turco, inglese con traduzioni dello stesso Cataldo. Dopo Napoli lo spettacolo sarà in scena allo Spazio Matta di Pescara l'8 marzo.





