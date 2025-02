Sicurezza: sanzioni e 6.000 euro di verbali nel Napoletano

Quattro sequestri amministrativi, dodici sanzioni per revisioni scadute e circa 6.000 euro di verbali. È il bilancio dell'attività di controllo disposta nella giornata di ieri dal comando di polizia municipale di Torre Annunziata in via Pastore, a ridosso dell'uscita autostradale di Torre Annunziata Nord. "Un controllo capillare - afferma il vicesindaco e titolare della delega alla polizia locale, Tania Sorrentino - non solo con l'aumento di personale, ma anche con le nuove tecnologie. Ieri infatti è stato usato anche il sistema operativo 'targa system' del nuovo impianto di videosorveglianza".

L'attività di controllo non si è fermata alla zona del casello autostradale. Un'altra pattuglia della Municipale è stata infatti impegnata lungo il corso cittadino principale e le arterie limitrofe, elevando circa sessanta verbali per infrazioni al codice della strada.

Intanto dal Comune fanno sapere che il potenziamento del comando di polizia locale continua: venerdì 21 febbraio prenderanno servizio due nuovi agenti e altri due sono previsti per venerdì 28 febbraio. "Sulla sicurezza stiamo investendo tantissimo - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo - Con gli ulteriori quattro agenti che entreranno in servizio nell'ultima settimana di febbraio, il comando avrà in dotazione 38 unità. È intenzione dell'amministrazione arrivare a più di quaranta agenti: per ulteriori tre unità saranno avviate a breve le procedure concorsuali. Nelle prossime settimane arriverà poi l' 'occhio di falco', una speciale telecamera, mentre le videocamere stanno portando i primi risultati, con l'individuazione dei responsabili degli sversamenti illeciti di rifiuti. Andiamo avanti per ripristinare decoro e legalità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA