Sequestrata nel Napoletano maxi discarica di rifiuti speciali

Una discarica abusiva, contenente oltre 15 tonnellate di rifiuti speciali, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza a Bacoli, in provincia di Napoli.

I finanzieri di Baia hanno fermato un veicolo "Apecar50", carico di rifiuti speciali, risultato privo di qualsiasi autorizzazione e di documentazione attestante la provenienza e la destinazione dei rifiuti, senza assicurazione e revisione, per di più condotto da una persona sprovvista di patente di guida.

La perquisizione ha consentito alle Fiamme Gialle di scoprire, nel giardino dell'abitazione del conducente, una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, in spregio delle norme di sicurezza igienico-ambientali.

L'esame del materiale stoccato sull'area ha permesso di rilevare la presenza di rifiuti pericolosi e non, tra cui pezzi di amianto, trasformatori e condensatori di frigoriferi e climatizzatori, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici fuori uso, batterie esauste, mattoni e cavi di rame.

L'intero sito e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro e il responsabile è stato denunciato per violazioni ambientali e guida senza patente, in quanto recidivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA