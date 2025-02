Premio Durante, il mare come tema della sesta edizione

Il mare come tema ispiratore della sesta edizione del Premio nazionale Annalisa Durante, giovane vittima innocente di camorra uccisa il 27 marzo 2004 nel quartiere napoletano di Forcella.

Nell'anniversario della sua nascita, questa mattina scuole, istituzioni, volontari hanno dato il via alla prima giornata del Premio, aperta con una performance della Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale Gaetano Caporale di Acerra. Il mare, uno dei principali simboli della città di Annalisa, luogo dove ci si può smarrire e ritrovare, nel quale viaggiare, approdare per trovare rifugio ed accoglienza, ma anche naufragare. A partecipare al concorso studenti delle istituzioni scolastiche italiane di ogni ordine e grado, giovani studenti che frequentano le biblioteche e quanti studiano scontando una pena nelle carceri, in istituti di pena alternativi o svolgendo percorsi di messa alla prova.

Giovanni Durante, padre di Annalisa ha parlato di una giornata importante "dedicata agli studenti per i quali dobbiamo chiedere che ci sia lavoro. Basta con la violenza! E questo è un appello che rivolgo anche a tutti i detenuti: non è vita quella che voi fate, cerchiamo di cambiare questa città".

"Incontrare Annalisa significa entrare a far parte della sua vita, in questo mare dei sentimenti che esprime la voglia di mettersi in discussione e di leggere la propria esistenza e di rigenerarsi" ha detto il presidente dell'associazione di promozione sociale Annalisa Durante, Giuseppe Perna.

Per don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis della Regione Campania "Annalisa è diventata un premio. Un premio perché tante generazioni di studenti e pezzi della società civile quando ne sentono parlare o si confrontano con lei, hanno un atteggiamento non solo di rispetto alla memoria ma di impegno perché questo mondo possa cambiare sempre più verso il bene. E la presenza delle carceri significa, per il mondo dei detenuti, una possibilità reale di fare memoria. E quando i detenuti fanno memoria, non solo riconsegnano verità e giustizia ma riconsegnano a se stessi il dono della vita, avendo compreso gli errori e cercando poi di ripararli attraverso il cambiamento".

L'assessore alla Legalità della Regione Campania, Mario Morcone ha detto che "la vicenda tragica di Annalisa ancora ci immalinconisce ma ha costruito una strada di riscatto importante con iniziative molto significative che vedono la partecipazione di scuole. E' una grande opportunità di legalità, di conoscenza di fenomeni che non vogliamo più facciano parte della nostra vita e, al tempo stesso, un riferimento di sicurezza e crescita della collettività".

Tra i presenti esponenti delle forze dell'ordine, della magistratura con la presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo e numerosi interventi: l'assessore ai Giovani e al Lavoro al Comune di Napoli Chiara Marciani, il presidente della Municipalità 2 Roberto Marino, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli Aldo Policastro, l'allora pm titolare delle indagini sull'omicidio Durante, Raffaele Marino, l'artista Fiorenza Calogero, Rosario D'Uonno del Marano ragazzi spot Festival e Maurizio Del Bufalo del Festival del Cinema dei diritti umani di Napoli, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania Ettore Acerra, Antonio Di Franco presidente dell'associazione Scugnizzi, delegazioni di scuole. Conclusioni affidate a Roberta Gaeta, consigliera regionale della Campania, componente VI Commissione Istruzione, Cultura, Ricerca scientifica e Politiche sociali e Commissione speciale Anticamorra e beni confiscati. Premiato Mariano Di Palma componente della segreteria nazionale associazione Libera.

Il premio 'Annalisa Durante. Un MARE di sentimenti' si concluderà il 21 febbraio ed è organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale 'Annalisa Durante' con la Fondazione Pol.i.s.

della Regione Campania, in collaborazione con Regione Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito e Comune di Napoli, con la partecipazione di Aib - Associazione Biblioteche Italiane, Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, il Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità con Radio Siani - La radio della legalità.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA